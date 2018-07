Aeroporto de Lisboa poderá ter 48 movimentos por hora em 2020

O aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, poderá chegar, em 2020, a 48 movimentos por hora, mais 10 que a média atual, no âmbito das simulações feitas na navegação aérea, segundo o ministro do Planeamento e Infraestruturas. De acordo com Pedro Marques, as simulações feitas mostraram que poderá haver 72 movimentos por hora quando o esperado aeroporto do Montijo estiver operacional, mas que “pode ser antecipado o sistema ‘point merge’ para 2020 no caso do aeroporto Humberto Delgado”.

Caberá agora à ANA, “acelerar a disponibilização das condições físicas” e “se tudo poder se puder, assim, conjugar, a parte da navegação aérea permite aumentar a capacidade de movimentos no aeroporto Humberto Delgado bem para lá dos 40 movimentos por hora já no ano de 2020”.

Ao mesmo tempo, foi contratado o novo sistema de navegação aérea, tendo ficado “abaixo do orçamento de 40 milhões de euros de investimento global da NAV”, e que deverá começar a operar em 2021, quando há a “expectativa de o aeroporto complementar do Montijo estar em conclusão”.

O governante referiu ainda que a TAP, detida em 50% pelo Estado, vai “contratar até cerca de uns 300 pilotos, mas com um número global de pilotos promovidos, para posição de comandante, nomeadamente, ou para outras aeronaves, até 800 pilotos”. Também estão a ser reforçados funcionários da ANA e da TAP para informarem os passageiros em situações de atrasos ou de cancelamentos de voos.