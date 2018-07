Força Aérea ajuda criança doente ao transportar 7,4 toneladas de tampinhas

Martim nasceu com uma incapacidade quase total – 92%.

A Força Aérea portuguesa ficou sensibilizada com o caso do Martim – uma criança de oito anos que nasceu com incapacidade quase total - e direcionou trabalhos para o ajuda, entregando 7,4 toneladas de tampinhas à família.

Em comunicado, a Força Aérea indica que as tampinhas estão guardadas no terreno em Loures e que a receita da recolha irá contribuir para terapias e medicamentos para o Martim.

Martim nasceu com uma incapacidade quase total - 92% - e tem limitações a nível da comunicação, da mobilidade e da autonomia.

