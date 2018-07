Tancos. Exército recusa dar lista de material recuperado ao Parlamento

Informação foi enviada horas antes de Rovisco Duarte ser ouvido na comissão parlamentar de Defesa Nacional, a pedido do CDS.

O Chefe do Estado-Maior do Exército, o general Rovisco Duarte, comunicou esta terça-feira ao parlamento que não vai entregar a lista de material recuperado do roubo aos paióis de Tancos, ocorrido em 2017, por se encontrar em segredo de justiça.

A informação foi enviada horas pelo próprio general, antes de ser ouvido na comissão parlamentar de Defesa Nacional, a pedido do CDS, que também pediu a lista do material recuperado depois do roubo.

Na carta de Rovisco Duarte, a que a Agência Lusa teve acesso, o general explica que a lista foi realizada pela Polícia Judiciária e enviada pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal - responsável pelo caso do roubo - e que se encontra "à guarda do Exército", tendo carimbo "confidencial".