“Comecei a desejar ser mãe quando percebi que era homossexual”

A atriz Inês Herédia afirmou que sempre achou que iria ter gémeos e que o desejo de ser mãe surgiu “principalmente” quando percebeu que era homossexual.

“Não me perguntes porquê, mas eu sempre disse desde miúda que ia ter gémeos”, confessou Inês no programa da SIC E-Especial.

Contudo, a atriz nem sempre desejou ter filhos: “Dos 14 aos 16, dizia que não queria ter [filhos], queria adotar, porque havia imensas crianças no mundo que não tinham pais.”

“Depois comecei a desejar imenso [ser mãe], principalmente quando percebi que era homossexual. Foi aí que percebi que isso se calhar era aquilo de que eu iria estar privada, o que não iria poder ter. Quando percebes que não podes ter… então se calhar queres”, confessou a atriz. Recorde-se que Inês está casada com Gabriela Sobral desde fevereiro de 2018 e as duas decidiram recorrer à inseminação artificial, para que a atriz engravidasse. As duas estão de momento à espera de gémeos.

A atriz aproveitou para recordar o momento em que recebeu a notícia que ia ser mãe: “É a melhor notícia que te podem dar, acho que nunca tinha recebido uma notícia assim. Primeiro soube que estava grávida e depois, passadas quatro ou cinco semanas, fiz uma ecografia - a médica olhou para nós com ar preocupado e eu fiquei logo a achar ‘pronto, isto correu mal, vamos à próxima’ e de repente ela diz ‘são dois’, eu comecei logo aos gritos, a chorar, uma alegria!”.