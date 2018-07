Bankinter Portugal quer apostar nas empresas

O banco conta com 81 agências, emprega 800 trabalhadores e tem 1% de quota no mercado nacional.

portugal O Bankinter Portugal quer reforçar o negócio junto das empresas, depois de no primeiro semestre ter aumentado em 50% o total do crédito concedido a estas para 1200 milhões de euros, segundo o subdiretor financeiro, Alfonso Alfaro.

De acordo com o responsável, a ideia é replicar no mercado nacional toda a operação de Espanha e apostar em segmentos de negócio.

Para a operação em Portugal apenas foram divulgados os resultados antes de impostos (uma vez que a sucursal em Portugal consolida em Espanha), que subiram 66% para cerca de 31,2 milhões de euros.

No primeiro semestre, segundo dados divulgados do banco, o Bankinter Portugal representou 7% da margem bruta do grupo, sendo a carteira de crédito de 5.200 milhões de euros no final de junho, o que representa 12% do que no mesmo período de 2017.

