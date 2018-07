Venda da TACV com 20 interessados

A privatização prevê a venda total da empresa, reservando até 51% do capital para um parceiro estratégico.

Quase 20 empresas e empresários nacionais e investidores estrangeiros já manifestaram interesse na compra da transportadora aérea cabo-verdiana TACV, revelou o governo, indicando que o comprador fará a gestão da empresa por, pelo menos, cinco anos.

A TACV Cabo Verde Airlines está em processo de reestruturação, tendo o Governo assinado no ano passado com a Icelandair um contrato de gestão, que terminou agora.

Com um passivo acumulado de mais de 100 milhões de euros, a companhia, que mudou a sua base operacional da capital cabo-verdiana para a ilha do Sal, assegura agora apenas as ligações internacionais, depois de ter sido cedido à Binter Cabo Verde o mercado doméstico.