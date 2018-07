Alunos carenciados vão passar a ter refeições nas férias

Foi publicado, esta terça-feira, em Diário da República, que, já no próximo ano letivo, todas as escolas do setor público vão passar a oferecer refeições durante as férias de Natal e Páscoa a alunos que beneficiam de Ação Social.

Esta medida já tinha sido inserida em algumas escolas do país, em Territórios Educativos de Intervenção Prioritária, mas vai agora ser alargada “de forma significativa”, segundo o Ministério da Educação.

Este despacho tem como objetivo “concretizar as medidas de Ação Social Escolar previstas no Orçamento do Estado para 2018”, visto que representam “um reforço no combate às desigualdades sociais”.

No mesmo documento, é também mencionado que vai ser iniciada a distribuição de fruta por todos os alunos do pré-escolar, no próximo ano letivo. Para além disto, estes alunos e os do 1º ciclo vão contar - como alternativa ao leite - com uma quota de 5% de bebida vegetal.