Marcas com ‘H’: malhas de Alguidar

Diretamente da Covilhã e de uma enorme vontade de meter as ‘mãos na malha’ nasceu a Alguidar.

Na Alguidar, as malhas são desenvolvidas através de técnicas tradicionais e com combinação de matérias primas naturais, dando forma a artigos únicos e de design contemporâneo.

Veja como de uma tradição se faz modernidade e da infância se faz futuro. Inspire-se:

ALGUIDAR EM DATAS:

ALGUIDAR nasceu no final do ano de 2015 e sem dúvida que uma das datas mais importantes foi a abertura do atelier / showroom em pleno centro histórico da Covilhã, em maio de 2017.

A ALGUIDAR PARA ESTE MUNDO E O OUTRO:

Fazer deste Alguidar, e à semelhança do objeto do quotidiano, uma presença cada vez mais frequente em todas as casas portuguesas.

QUEM ‘MERECIA’ MESMO TER UMA PEÇA ALGUIDAR EM CASA:

Frida Kahlo!

PROJECTO DE SONHO OU MISSÃO (QUASE) IMPOSSÍVEL:

Uma parceria com uma rede de hotéis nacional e/ou internacional, por forma a darmos a conhecer mais e mais os nossos produtos.

Não temos de ir a um hotel para nos aninharmos numa manta ou numa almofada em malhas de Alguidar, basta irmos aqui.