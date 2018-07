Paulo Lopes anuncia que vai arrumar as luvas

O guarda-redes Paulo Lopes anunciou esta terça-feira que vai deixar os relvados. O português, que atualmente alinhava pelo Benfica, despediu-se dos adeptos através de uma publicação no Instagram.

O veterano guarda-redes começou por dizer que “este é um dos momentos mais difíceis na vida de um futebolista, quando a sua carreira chega ao fim”, acrescentando ainda que “foram 21 anos de profissional de futebol” profissão à qual se entregou “de alma e coração”.

Apesar de terminar a sua carreira enquanto jogador, Paulo Lopes revelou que vai continuar ligado ao futebol - será o treinador de guarda-redes da equipa sub-23 do Benfica.

Recorde-se de que Paulo Lopes foi guardião do Gil Vicente, do Barreirense, do Salgueiros, do Estrela da Amadora, do Trofense e do Feirense.