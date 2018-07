Facebook identificou contas criadas para influenciar eleições nos EUA

De acordo com o The New York Times, o Facebook terá ainda encontrado ligações das contas à russa Internet Research Agency, que terá sido utilizada, em 2016, para influenciar as eleições presidências nos EUA.

De acordo com o The New York Times foram descobertas pelo Facebook várias contas falsas para tentar influenciar as eleições intercalares de novembro nos Estados Unidos da América.

No total estarão envolvidas pelo menos 32 contas de Facebook e Instagram com comportamentos considerados “coordenados” e que eram seguidas por mais de 290 mil pessoas.

"Este tipo de comportamento não é permitido no Facebook porque não queremos que pessoas ou organizações a criar redes de contas para enganar os outros sobre quem são ou o que estão a fazer”, pode ler-se num comunicado emitido pelo Facebook.

De acordo com o The New York Times, o Facebook terá ainda encontrado ligações das contas à russa Internet Research Agency, que terá sido utilizada, em 2016, para influenciar as eleições presidências nos EUA.

Além disso, de acordo com uma fonte ao jornal norte-americano, estava ainda a ser planeada uma segunda edição do protesto “Unite The Right”, que no ano passado acabou por terminar com o atropelamento mortal de uma mulher, em Charlottesvile, cidade onde vários grupos extremistas de direita se reuniram.