Subida de temperaturas coloca quatro concelhos em risco máximo de incêndio

Os concelhos de Alcoutim, Tavira e Castro Marim, no distrito de Faro, e Marvão, em Portalegre, estão esta quarta-feira em risco máximo de incêndio, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Depois de o IPMA já ter alertado para a subida das temperaturas, além destes quatro concelhos, outros 55 municípios estão em risco muito elevado de incêndio.

De acordo com a Agência Lusa, devido aos “máximos históricos” que a temperatura pode atingir nos próximos dias, a Proteção Civil alargou o estado de alerta especial relativamente aos meios de combate a incêndio aos distritos do Porto, Leiria, Aveiro, Braga, Viana do Castelo e Coimbra. Também a Marinha e o Exército vão reforçar o apoio à Proteção Civil, entre hoje e domingo, com mais 19 patrulhas e 76 militares.

Os dois aviões que estiveram a prestar ajuda no combate aos incêndios na Suécia chegam na quinta-feira a Portugal, segundo a Lusa.