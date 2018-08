Filipinas. Duterte destrói carros de luxo contrabandeados | VÍDEO

No total, os carros e motas destruídos correspondiam ao valor de 5,5 milhões de dólares (4,7 milhões de euros).

Rodrigo Duterte mandou destruir mais de 60 carros e motas no âmbito da sua campanha contra a corrupção.

De acordo com a BBC, o presidente das Filipinas ordenou que as viaturas contrabandeadas fossem destruídas, sobretudo as de marcas mais caras como Lamborghini, Porshe e Mercedes.

Duterte já é conhecido pelas suas campanhas polémicas, desta vez, e numa medida que visa combater a corrupção, o Presidente das Filipinas esteve no local a assistir à destruição dos véiculos.

No total, os carros e motas destruídos correspondiam ao valor de 5,5 milhões de dólares (4,7 milhões de euros).

Veja o vídeo.