Dia 1 de agosto: o dia em que a Terra esgotou os seus recursos

Esta quarta-feira, dia 1 de agosto, o Planeta Terra esgotou oficialmente todos os recursos naturais disponíveis para 2018. A WWF afirma que “hoje, precisaríamos de 1,7 Terras para satisfazer as nossas necessidades”.

Chegou “a data em que terão sido utilizadas todas as árvores, água, solos férteis e peixes que a Terra consegue fornecer em um ano para alimentar e abrigar os seres humanos e terá sido emitido mais carbono do que os oceanos e florestas conseguem absorver”, afirma a porta-voz da WWF, Valérie Gramond.

De acordo com a ONG, a data em que se atingiu este ponto para o planeta terra é um recorde, visto que nunca aconteceu ser assim tão cedo. Em 2017, a data foi dia 3 de agosto.

A antecipação desta data, defende a ONG, deve-se ao excesso de consumo progressivo, visto que um terço dos alimentos produzidos pelo Homem acaba por ser desperdiçado.

A organização refere também a desigualdade relativa à distribuição do consumo pelo mundo, referindo países pequenos e com poucos habitantes como o Luxemburgo e o Qatar que tem uma “grande” pegada ecológica. De acordo com a análise da WWF, se todos os países consumissem da mesma forma que estes dois, os recursos acabariam no mês de fevereiro.