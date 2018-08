Sindicato defende aumento de 1,4% para bancários

O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB) propôs à Associação Portuguesa de Bancos (APB) uma atualização salarial de 1,4% para os trabalhadores do setor e defende que “as remunerações continuam sem refletir a recuperação financeira da banca”.

Além disso, defende uma subida de 3,5% do subsídio de almoço e 3,55% de aumento nas diuturnidades, que também tem impacto nos reformados.

Da proposta consta ainda a criação de um fundo de pensões de contribuição definida para os bancários que iniciaram atividade antes de 2009, para encurtar a diferença em relação aos que entraram para a banca depois dessa data.

“Estas negociações com a APB em torno das cláusulas de expressão pecuniária do acordo coletivo de trabalho pretendem devolver aos trabalhadores aquilo que eles têm perdido com a vaga de despedimentos e absoluta inexistência de aumentos salariais que têm assolado a banca nos últimos anos”, afirma Paulo Marcos, presidente do SNQTB, citado no documento.

"Numa altura em que os bancos recuperam as suas rendibilidades não há razão alguma para continuar a penalizar milhares de profissionais deste setor", acrescenta.