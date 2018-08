Atriz de Game of Thrones lança app para ajudar “indústrias criativas”

Esta terça-feira, a atriz Maisie Williams lançou uma nova aplicação para as redes sociais, que tem como objetivo “ser uma plataforma criativa para novos glorisos artistas”. A app concebida pela atriz, que interpreta o papel de Arya Stark, em Game of Thrones (Got), chama-se ‘Daisie’.

De acordo com a NME, ‘Daisie’ tem como alvo as indústrias da moda, cinema, fotografia, música e literatura. A aplicação de Maisie Williams foi desenhada para “revolucionar as redes sociais” e “dar uma rota alternativa, para as indústrias”, revelou a atriz num comunicado.

“O sucesso nas indústrias criativas tem dependido muito da sorte e das cunhas”, afirma a atriz. Esta acrescenta que “com esta app, vai ser introduzida uma nova maneira de entrar neste universo”, sublinhando que as pessoas farão “conexões orgânicas”.

A atriz reforça, no comunicado, que a principal missão da equipa é o foco “na comunidade e acabar com as desigualdades entre criadores experientes e outros que estão, apenas, a dar os seus primeiros passos” sendo que , é “a fluidez da comunicação entre as indústrias”algo que “motiva” a equipa.