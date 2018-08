Padel. Melhores do mundo em Vale do Lobo com seleção nacional à espreita

É já amanhã (quinta-feira), às 21h00, que a seleção nacional de padel defronta a sua congénere do Brasil na primeira de duas jornadas que constituem a Padel Nations Cup by Barral, uma competição organizada pela Premier Sports na Vale do Lobo Tennis Academy, no Algarve.



Logo depois, às 22h30, será a vez de medirem forças a Agentina e a Espanha, fazendo com que a primeira gala noturna ofereça duelos que exaltam a lusofonia e a cultura hispânica.



As equipas derrotadas irão depois decidir os 3.º e 4.º lugares na sexta-feira, dia 3 de agosto, às 21h00, enquanto as seleções vencedoras discutirão o título na final marcada para as 22h30.



Portugal alinha com Miguel Oliveira (70.º no ranking mundial) e Vasco Pascoal (97.º), com destaque para Oliveira que é detentor do melhor resultado de sempre de um português no World Padel Tour, quando foi semifinalista em Cabrera del Mar, para além de ser o atual português melhor classificado no ranking. Em 2017 Miguel Oliveira tinha feito equipa nesta competição com Diogo Rocha.



Espanha conta com Martín Diaz e Aday Santana, respetivamente 14.º e 35.º classificados no ranking mundial, sendo que para Diaz será uma estreia na prova, dado que, no ano passado, na Vilamoura Tennis & Padel Academy, Santana emparceirou com Álvaro Cepero.



Mas o grande aliciante da Padel Nations Cup by Barral é a presença das fortíssimas seleções do Brasil e da Argentina, rivais seja em que modalidade desportiva for e que há um ano disputaram uma final equilibradíssima.



Pelo Brasil, Fábio Lima, um dos dois n.º1 mundiais, volta a jogar no Algarve, desta feita ao lado de Gervásio del Bono, aproveitando o facto deste famoso antigo jogador e atual treinador ser, desde março, o selecionador nacional de Portugal, residindo em Lisboa. No ano passado, Pablo Lima atuou na competição com Marcello Jardim.



Finalmente, a grande favorita é a equipa da Argentina, a vencedora da Padel Nations Cup by Barral de 2017, que defende o título com a mesma dupla, formada pelo n.º1 mundial Fernando Belasteguín, o jogador que mais tempo deteve a liderança do ranking na história da modalidade, e Gonzalo Díaz, o 30.º na hierarquia do World Padel Tour, sendo mais conhecido por “Godo” Díaz.