Altice fica com 52% do SIRESP

A Altice Portugal exerceu o direito de preferência na compra das posições detidas pelas empresas Esegur e Datacomp na SIRESP - sistema de comunicações utilizado por bombeiros e forças de segurança - passando a deter 52,1%. No total, estas duas empresas detinham 21,55% do capital social da sociedade, apurou o i.

Com esta aquisição, o Estado falha o objetivo de vir a adquirir a maioria do sistema de comunicações utilizado por bombeiros e forças de segurança.

A ideia do Executivo passava pela compra das participações da Galilei SGPS e da Datacomp, que totalizam 42,55%, a que se poderia juntar os 12% da Esegur. No entanto, o governo só conseguiu chegar aos 33% que estavam nas mãos da Galilei, ex-Sociedade Lusa de Negócios (SLN) e dona do BPN. Já a restante fatia de 14,9% continua nas mãos da Motorola.

A operadora acredita "que esta nova estrutura acionista da SIRESP SA contribuirá para uma resposta mais ágil e mais capaz, conferindo ainda maior capacidade e celeridade na tomada de decisão dos órgãos executivos", diz a operadora.

A Altice Portugal diz, no entanto, "que em nada se opõe à entrada do Estado no capital desta sociedade anónima. E como tal, promete manter uma posição de total equilíbrio e cooperação com o Estado Português. "A Altice Portugal reconhece no Estado Português um parceiro, tendo sempre em vista a defesa dos mais altos interesses dos cidadãos portugueses e da segurança nacional. Por esse motivo, mantém total disponibilidade e empenho para continuar a trabalhar e a colaborar com o mesmo em tudo o que diz respeito à SIRESP, no sentido de assegurar os mais elevados padrões de qualidade e na garantia do pleno funcionamento da rede.

"A rede SIRESP reveste-se de grande relevância para o país, por isso mesmo, de há alguns anos a esta parte, a Altice Portugal tem reiterado a necessidade de investimentos adicionais em soluções de redundância, tendo investido em meios técnicos e humanos no desenho das mesmas, nomeadamente através de tecnologia satélite, de forma proativa e sem qualquer custo", refere, acrescentando ainda que, neste momento, em parceria com o Estado Português, está em fase de conclusão um projeto que pretende melhorar e reforçar os mais diversos níveis de redundâncias da rede SIRESP. "A Altice Portugal é o único operador do país com capacidade para projetar este tipo de sistema, por razões de ordem tecnológica e operacional, de onde resulta a completa satisfação e total cumprimento da qualidade de serviço prestados", salienta.

Recorde-se que, a decisão de alienação do capital social por parte de empresas da SIRESP foi anunciada em Assembleia Geral no passado dia 18 de julho, sendo que a Altice Portugal comunicou o seu exercício de direito de preferência aos restantes acionistas, tal como consagrado pelos estatutos da sociedade, dentro do prazo previsto de 15 dias.