Autoridade marítima deixa alerta: “levante” pode fazer com que ondas cheguem aos 1,5 metros de altura

A Autoridade Marítima Nacional revelou, em comunicado, que a partir da amanhã, quinta-feira, está previsto que as condições de vento provenientes de sudeste façam aumentar a temperatura do ar, a velocidade do vento de leste e a temperatura da água do mar.

Nesse período, alerta a Autoridade marítima, as ondas podem mesmo atingir 1,5 metros no sotavento e dois metros no barlavento algarvio, condições estas que deverão melhorar entre os dias 4 e 5 de agosto.

É aconselhado que se evitem atividades lúdicas ou passeios no mar, nomeadamente andar de motas-de-água, gaivotas, stand-up-paddlle e visitas a grutas.