História inédita de Hemingway publicada na Strand Magazine

A revista britânica Strand Magazine anunciou que irá publicar uma história inédita escrita por Ernest Hemingway em 1956.

A publicação revelou que o conto ‘A Room on the Garden Side’ vai ser publicado na edição de verão, que vai para as bancas na próxima semana.

Esta história passa-se em Paris, em 1944, logo a seguir à saída das tropas nazis da capital francesa. A Strand Magazine diz que a narrativa tem por base as experiência de Hemingway como correspondente e combantente na Segunda Guerra Mundial.

"O profundo amor de Hemingway pela sua cidade favorita, à medida que está a sair da ocupação nazi, está aqui amplamente presente, bem como as marcas que distinguem a sua prosa", refere Andrew F. Gulli, editor executivo da publicação.