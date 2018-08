Mensagem de alerta de incêndios só chega “nas 12 horas imediatamente a seguir à ordem emitida pela Proteção Civil”

A Vodafone afirma que as mensagens só são enviadas "nas 12 horas imediatamente a seguir à ordem emitida pela Proteção Civil", mas o Ministério da Administração Interna (MAI) assegura que a maioria das mensagens enviadas pelas operadoras de telecomunicações - para alertar as populações para o risco de incêndio - é entregue nas duas primeiras horas, logo após a ordem de ser emitida pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), escreve o Jornal de Notícias esta quinta-feira. (acesso pago).

O sistema de alertas por SMS, criado há cerca de dois meses, tem o objetivo de informar as populações de quando é que é declarado o Estado de Alerta Especial de Nível Vermelho e, posteriormente, as pessoas que se encontrem no distrito em que o estado de alerta foi criado recebem uma mensagem.

No entanto, o JN refere que essas mensagens não são entregues a tempo de as pessoas conseguirem agir de acordo com aquilo que lhes é recomendado, pois as sms demoram cerca de 12 horas a chegar ao sue destino – desde que a ANPC emite a ordem até começarem a ser enviadas pelas operadores de telecomunicações.

A Vodafone – uma das operadoras que está envolvida neste sistema de alerta -, garantiu ao JN que como se trata de “uma situação preventiva”, a mensagem apenas é entregue “nas 12 horas imediatamente a seguir ao pedido efetuado pela Proteção Civil”.

Em comunicado enviado às redações, o MAI refere que, no teste realizado em maio deste ano, foram enviados sms para quem se encontrava nos distritos de Aveiro e Viseu – um total de cerca de 1,4 milhões de pessoas. “Cerca de 90% das mensagens foram entregues nas duas primeiras horas“, afirma o Governo.

No entanto, a mesma publicação indica ainda que, apesar das contradições, o teste apenas foi realizado uma vez e, desde essa altura, “ainda não houve nenhum pedido de envio de sms”, assume a Vodafone.