“Tenham atenção àquilo que leem. Aqui há mau trabalho, há jornalistas e há de jornaleiros.”, diz Goucha

Apresentador revelou estar indignado com notícias que saíram na imprensa

O programa das manhãs da TVI - ‘Você na TV’ contou, esta quinta-feira, com palavras de insatisfação de Manuel Luís Goucha: “Qual não é o meu espanto ontem, quando sou confrontado com os sites na Internet de vários jornais e revistas em que o título é: ‘Goucha tentou suicidar-se’. Em momento algum eu falei da palavra suicídio. Tenham atenção àquilo que leem. Aqui há mau trabalho, há jornalistas e há de jornaleiros”, disse Goucha em direito, em reação às falsas notícias que circularam nas redes sociais, sobre a ideia de que o apresentador se tinha tentado suicidar.

O colega e amigo de Cristina Ferreira nas manhãs da TVI utilizou também a sua página do Instagram para reagir, mas de uma forma, no mínimo, diferente...respondeu usando sapatos.

O programa da TVI desta quarta-feira abordou vários temas relacionados com a saúde, e o apresentador de 63 afirmou ue tinha sofrido de uma depressão: “É público. Há 25 anos tive uma depressão, fui pela psicoterapia, foi isso que me solucionou o problema, que me deixou alerta até hoje. E não tomei medicamento algum. Procurem ajuda, porque sozinhos não vão lá”.