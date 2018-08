Gosta de calor? Pode escolher entre Portugal ou… o Vale da Morte

O dia de sábado chegará com temperaturas extremas e alguns recordes poderão ser batidos. Só para ter uma noção, em Beja, as temperaturas vão passar os 45 ºC. No Vale da Morte, uma região da Califórnia considerada a mais quente do mundo, as temperaturas vão estar pouco mais altas.

De acordo com dados do IPMA, em Reguengos de Monsaraz os termómetros vão chegar aos 47 ºC. Este valor está pouco abaixo do que será registado na Califórnia: de acordo com o serviço nacional de meteorologia norte-americano, as temperaturas máximas no Vale da Morte vão atingir os 49 ºC.

Recorde-se que, esta quinta-feira, dos 18 distritos portugueses, 11 estão com alerta vermelho. O recorde da temperatura mais alta registada em Portugal ocorreu em 2011, na Amareleja, quando os termómetros chegaram aos 47,3 ºC.

Vânia Lopes, meteorologista do IPMA, disse ao DN que esta quinta-feira “os valores estão abaixo do previsto, tanto pela questão das poeiras, que não foi tida em conta pelo modelo, como pela entrada de ar marítimo, portanto temos de esperar até ao final do dia para ter uma previsão mais fina”. A especialista diz que as poeiras podem atenuar este aumento de temperatura.

Para o dia de hoje, era esperado que Santarém fosse o distrito com as temperaturas mais elevadas e, às 12h, os termómetros já alcançavam os 36ºC.