A batalha da atriz Leonor Biscaia contra o cancro: “A vida às vezes prega-nos partidas” | FOTO

A atriz Leonor Biscaia publicou na sua conta do Instagram um desabafo sobre a situação delicada pela qual está a passar: foi-lhe diagnosticado um “Carcinoma na tiroide. Mais propriamente um tumor maligno”. A atriz já submetida a uma cirurgia - uma tireoidectomia total, ou seja, foi-lhe retirada a glândula da tiroide.

"A vida às vezes prega-nos partidas. Não sei o que é que a vida acha que eu tenho que aprender mais, porque a mim já me pregou pelo menos duas, das valentes!”, confessa Leonor. “A primeira quando decidiu levar-me o Pai, e a outra quando reparei que tinha um caroço no pescoço. Um quisto, pensei eu. Fui ver. Percebi que as notícias não seriam boas quando me ligaram do hospital porque ‘a Dr.ª quer que cá venha na 3.ª feira’. ‘Mas eu tenho consulta marcada para outubro para ir buscar os resultados da biopsia...’ ‘Hm hm, a Dr.ª está à sua espera então, com licença’”, acrescentou.

Leonor recorda o momento em que recebeu a chamada : “O mundo desabou, a vida passou-me frame by frame pela frente, família, amigos, trabalho, e agora?! Não era um quisto. Carcinoma na tiróide. Mais propriamente um tumor maligno. Mas..... a mim?!!???!".

Agora, após a cirurgia, a atriz revela o que lhe espera: "medicação vitalícia para substituir a hormona que a tiroide produz e..estaremos novas Leonor.” Na fotografia que acompanha o texto, pode ver-se a atriz entubada, devido à cirurgia a que se submeteu recentemente.

Em relação à publicação, a atriz de ‘Sol de Inverno’ revela : "Pensei muito se faria este post, com esta fotografia que pode ser chocante para alguns, mas sinceramente... não ando à procura de likes nem da pena de ninguém. Quero apenas dizer-vos que a vida é frágil, que muda de um segundo para o outro e que só quando estamos aflitos é que pensamos no que daríamos para que não estivesse a acontecer, que se dá valor a coisas que não precisam de ser valorizadas e que A família e os amigos são para ser preservados com amor.”

A atriz sublinha que “ com a saúde não se brinca (..) chorei muito, fiz muitos chorar, senti-me perdida, sem chão. Mas felizmente dentro de toda esta partida da vida, tive muita sorte. Não passará de um valente susto que só me veio atirar à cara (mais uma vez) que tenho a melhor família os melhores amigos e o melhor marido do mundo!”

Neste momento, Leonor encontra-se bem, mas “com “alguuumas” dores e com uma tiróide a menos” .