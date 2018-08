México. Vídeo mostra momentos de angústia vividos em queda de avião

Na passada terça-feira, devido ao mau tempo, ocorreu um acidente com um avião no Aeroporto Internacional de Guadalupe, no México. Apesar de tudo ter terminado da melhor forma, já que não houve vítimas mortais, 49 pessoas foram assistidas devido a ferimentos ligeiros e apenas o piloto e um outro tripulante sofreram ferimentos graves.

Foi agora partilhado um vídeo, por uma mulher que estava no avião, em que é possível perceber o desespero dos passageiros, sobretudo pelo áudio.

Today I faced my biggest fear. Nothing can describe how I felt in that moment but I have no one to thank except God, for giving me the opportunity to come out alive and well. I will forever be counting my blessings 😭❤️ pic.twitter.com/XUG3FA9q37