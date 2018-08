Nesta piscina “a intolerância não é tolerada” | Vídeo

As regras para entrar na piscina são simples: “a intolerância não será tolerada, 'food-shaming' não é permitido, não há restrições de idade, cicatrizes e estrias bem-vindas, todos os pelos corporais apreciados, todas as habilidades são aceites, respeitem os pronomes de preferência de cada um, celebrem a celulite, comportamentos de ódio quanto à comunidade LGBT+ não serão tolerados e ‘policiamento’ de outros corpos é proibido” .

Este é o ‘lema’ de uma marca de fatos de banho, que tenta quebrar e combater estereótipos: “queremos mudar as tradicionais regras da piscina para representação das massas e criar algo realmente impactante”, referiu a agência Berlin Cameron, que trabalhou com a marca, à revista Glamour . “Todas as piscinas têm um poster com as suas regras, então nós decidimos pegar nisso e re-imaginar para que transmitissem algo com mais significado”, acrescentou.

A marca Chromat - de fatos de banho e biquínis dos Estados Unidos - pretende ser inclusiva: modelos de todas as etnias, idades e com todos os tipos de corpos são bem-vindas nas suas campanhas. Desta vez, na nova campanha BabeGuard, a marca decidiu impor regras de utilização da piscina.