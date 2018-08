Jovem faz homenagem ao irmão com Síndrome de Down. A sua reação está a comover a Internet | VÍDEO

O vídeo foi publicado no passado dia 21 de julho no Facebook

O vídeo de dois irmãos brasileiros está a comover a Internet. O momento foi partilhado pela mãe nas redes sociais e tem milhares de partidas.

O vídeo foi publicado no passado dia 21 de julho no Facebook. Nas imagens, Rafael Mirim mostra ao seu irmão Erik a sua nova tatuagem. Trata-se de uma homenagem a Erik, que tem Síndrome de Down.

A reação do jovem brasileiro está a comover a Internet: mesmo sem palavras e apenas com um sorriso e um abraço, Erik conseguiu mostrar como gosta do irmão e como ficou emocionado com a homenagem.

“Olha a reação do meu filhote ao ver a linda homenagem que o irmão lhe fez. O rosto dele tatuado dentro da boca de um leão. O vídeo é emocionante”, escreveu Sheila, a mãe de Rafael e Erik, na sua página no Facebook. O vídeo tem mais de 327 mil visualizações e 10 mil ‘gostos’.