Alerta. Cães devem usar “sapatinhos” devido a calor | Fotos

Na Suíça, as temperaturas estão a chegar aos 30ºC devido à vaga de calor que atinge o norte da Europa. Para protegerem os cães do calor, a polícia lançou uma campanha – “Hot Dog campaign” – para sensibilizar todos os donos a proteger as patas dos seus companheiros contra as altas temperaturas, que podem ser dolorosas para os animais.

Para dar o exemplo, a polícia deixou imagens dos seus cães a usarem sapatos.

Em Portugal, a Polícia de Segurança Pública (PSP) publicou, esta quinta-feira, um teste para verificar se os animais aguentam a temperatura do piso junto ao local onde se encontram.

O teste chama-se ‘O Teste dos 7 Segundos’ e consiste em colocar as suas mãos no asfalto e, se passados sete segundos estiver muito quente para si, estará também muito quente para os seus animais.