William Carvalho. "Sou o que sou por causa do trabalho que fiz estes anos no Sporting"

Internacional português partilhou um vídeo do seu primeiro dia no Real Betis

William Carvalho partilhou esta quinta-feira um vídeo acerca do seu primeiro dia no Real Betis e deixou algumas palavras ao Sporting, admitindo que não esquece o clube onde esteve 13 anos.

“Depois de 13 anos no Sporting, clube que levarei para sempre no meu coração, inicio um novo desafio no Betis”, pode ler-se na publicação no twitter oficial do internacional português.

No vídeo, William Carvalho deixou ainda um agradecimento ao clube de Alvalade.

“Só tenho de agradecer ao Sporting por tudo que me deu. Sou o que sou por causa do trabalho que fiz estes anos no Sporting. Tenho de dizer, 'Obrigado Sporting'”, disse o médio nas imagens dos bastidores divulgadas.

Depois de uma transferência que rondou os 16 milhões de euros, mais quatro milhões em objetivos, William Carvalho deixou vários elogios ao clube espanhol.

“O Betis mostrou muito interesse em mim e gostei da confiança que o treinador mostrou em mim. Sei que o balneário é muito unido. Estou muito orgulho por estar aqui”, disse.