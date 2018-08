Trabalhadores da CGD anunciam greve para dia 24

Sindicato garante que a denúncia do AE "constitui uma verdadeira declaração de guerra aos trabalhadores e ao STEC"

Foi convocada esta quinta-feira pelo Sindicato dos Trabalhadores das Empresas do Grupo Caixa Geral de Depósitos (STEC) uma greve para o dia 24 contra a denúncia do Acordo de Empresa (AE).

De acordo com a Agência Lusa, o Sindicato garante que a denúncia do AE "constitui uma verdadeira declaração de guerra aos trabalhadores e ao STEC”.

O STEC diz ainda que a Caixa manifestou “má fé negocial” ao apresentar uma proposta “arrasadora”. De acordo com a Lusa, esta proposta vai eliminar a carreira profissional, as anuidades, o prémio de antiguidade e ainda liberalizar os horários, aumentar a polivalência de funções e dificultar o acesso ao crédito à habitação.

"No momento em que a Caixa anuncia 194 milhões de euros de lucros no primeiro semestre, 'premeia' os trabalhadores com esta proposta de AE",afirma o Sindicato.

Pedro Messias, vice-presidente do STEC, em declarações à Agência Lusa, disse que espera que a greve tenha uma forte adesão, informando ainda de que, neste momento, a Caixa tem 7.700 trabalhadores.