Estes famosos confessaram ser (muito) viciados em sexo...

São caras bem conhecidas de Hollywood e muitas fizeram confissões sobre as suas vidas sexuais.

Várias celebridades confessaram, em entrevistas, ou em livros escritos por si, ser viciadas em sexo, e contaram as suas histórias.

Estas são as caras de Hollywood que abordaram o tema sem preconceitos.

Charlie Sheen

Confessou que gastou um milhão e meio de dólares em prostitutas durante o ano de 2013, tendo acabado por contrair o vírus da sida.

Kim Cattral

A atriz de “O Sexo e a Cidade” confessou que atinge o orgasmo múltiplas vezes durante a atividade sexual.

David Carradine

O ator foi encontrado morto depois de ter, alegadamente, asfixiado depois da prática sexual num hotel de luxo em Bangkok, em 2009.

Já uns anos antes, a sua mulher havia dito em entrevistas que este tinha um comportamento sexual anormal.

David Duchovny

“Acabo de entrar de forma voluntária numa clínica para tratar o meu problema de vício em sexo”, confessou o ator em 2008, onde pediu respeito por si e pela família.

Hugh Grant

O ator foi apanhado a fazer sexo oral num carro com uma prostituta enquanto namorada com a também atriz Elizabeth Hurley. Na altura foi um escândalo na imprensa, o que obrigou o artista a confessar que tinha um problema e que era viciado em sexo.

Hugh Jackman

Anunciou que a prática de sexo tântrico o havia deixado viciado em relações sexuais.

Colin Farrel

Entrou num centro de reabilitação depois de ter circulado na internet um vídeo seu sexual com a modelo Nicole Narain.

Mel B

A cantora confessou precisar de uma vida sexual bastante variada e ativa.

Kanye West

O artista confessou ter tido um vício em sexo numa idade muito precoce e que, a isso se deve o seu sucesso e carreira atual.

Lindsay Lohan

Entre uma vida de exageros, os psicólogos da atriz confirmaram que esta se tornou viciada em sexo para terminar com os seus outros vícios: álcool e drogas. Depois acabou por ir para um centro de reabilitação.

Michael Douglas

Foi dos primeiros atores a confessar que era viciado em sexo e contou que a altura em que teve mais problemas foi depois da separação de Diandra Luker, em 2000.

Robert Downey Jr.

“Estive obcecado com sexo e com o meu pénis durante muito tempo”, disse o ator, tendo depois admitido que já tinha ultrapassado esse passado.

Russel Brand

No seu livro “My Book and Wook – um livro de memórias –, relata vários episódios da sua vida que envolvem sexo, drogas e outras aventuras.

Britney Spears

Confessou ter sofrido um transtorno bipolar, que a levou a ser ninfomaníaca - um dos sintomas da doença.

Rob Lowe

Afirmou que era viciado em sexo depois de ter sido publicado na internet um vídeo seu com duas mulheres. Uma delas era menor de idade e tinha apenas 16 anos.

Depois de ter admitido que tinha um problema, acabou por se internar num centro e tratar o seu transtorno.

Scott Disick

É o ex-marido de um dos membros da família Kardashian, e confessou durante filmagens da série “Keeping Up with the Kardashians” que era viciado em sexo.