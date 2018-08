PSP deixa alerta para desafio Momo do Whatsapp

Nos últimos dias tem-se falado do desafio Momo do Whatsapp, um fenómeno que tem estado a preocupar as autoridades. Através da aplicação vários jovens e crianças são ameaçados para partilhar dados e informações pessoais, recebem mensagens violetas e podem mesmo ser incitados ao suicídio e atos arriscados, tal como acontecia com o jogo “Baleia Azul”.

A PSP não deixou que o fenómeno, que tem como imagem “a foto de uma escultura de uma mulher-pássaro, exposta em 2016 numa galeria japonesa, em Tokyo”, passasse ao lado. Através de uma publicação na sua página oficial do Facebook a Polícia de Segurança Pública partilhou várias informações sobre o jogo online e deixou ainda vários conselhos aos pais e a todos os que podem vir a ser contactados pela Momo, alertando para que estes casos sejam denunciados.