Membro do grupo 'La Manada' está de volta à prisão

Ángel Boza tinha sido condenado a nove anos de prisão, com pena suspensa

Ángel Boza, um dos membros do grupo ‘La Manada’, que foi recentemente condenado a nove anos de prisão com pena suspensa, por ter abusado, com outros 4 homens, de uma jovem, vai voltar para a prisão.

De acordo com a imprensa espanhola, Ángel Boza ter-se-á recusado a prestar declarações às autoridades, o que levou o juiz Juan Gutiérrez Casillas a tomar a decisão.

O membro do grupo ‘La Manada’ terá tentado rouba runs óculos num centro comercial, em Sevilha, colocando-se, posteriormente, em fuga. Durante a fuga, na sua própria viatura, terá tentado atropelar um dos seguranças do espaço comercial.

Ángel Boza estava proibido de conduzir, já que a sua carta de condução estava apreendida pelo tribunal de Sevilha.