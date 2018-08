Calor. Aviso vermelho prolongado até domingo à tarde

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) decidiu prolongar o aviso vermelho até às 14h59 de domingo, uma vez que as temperaturas máximas vão continuar muito elevadas.

Para esta sexta-feira, estão previstas temperaturas acima dos 40ºC em vários distritos do país e, além disso, os distritos de Lisboa, Setúbal, Bragança, Évora, Guarda, Vila Real, Santarém, Beja, Castelo Branco, Portalegre e Braga estão sob aviso vermelho

Os restantes distritos de Portugal continental estão sob aviso laranja.

De acordo com o IPMA, as temperaturas de hoje vão bater recordes históricos, e tudo isto se deve a um anticiclone que transporta ar quente do norte de África e faz com que as noites sejam tropicais.

Durante o dia de ontem, oito zonas do país bateram recordes de temperatura máxima no centro e sul do país: Castelo Branco 42,2 graus célsius, Odemira 41,9, Nelas 41,3, Anadia 43,8, Coruche 44,9, Setúbal, 42,6, Alvalade, 43,8 e Zambujeira do Mar 41,1.

Para hoje, a previsão continua a ser de muito calor, com valores máximos a ultrapassar os 30ºC e os 40ºC em muitos locais. Os termómetros vão subir até aos 44º em Santarém, 43º em Setúbal, Évora, Beja e Castelo Branco, 42º em Lisboa e Portalegre, 41º em Braga e 40º em Vila Real e Sines.