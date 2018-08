Alerta. Há 36 concelhos em risco máximo de incêndio

Esta quinta-feira, 36 concelhos do Algarve, Alentejo e do interior Norte e Centro do país estão em risco máximo de incêndio, indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, há também cerca de 90 outros municípios dos distritos de Viana do Castelo, Vila Real, Porto, Aveiro, Braga, Coimbra, Viseu, Leiria, Castelo Branco, Guarda, Portalegre, Beja e Faro que estão sob risco elevado de incêndio.

A Proteção Civil colocou estes locais em risco elevado e muito elevado de incêndio devido à persistência de valores muito elevados das temperaturas máximas.

Recorde-se que, este ano o dispositivo de combate aos incêndios engloba 56 meios aéreos, cerca de 11 mil operacionais e mais de três mil meios terrestres.