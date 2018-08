Bin Laden “era um bom rapaz”

A mãe do terrorista deu uma entrevista ao jornal britânico Guardian.

Alia Ghanem, mãe de Bin Laden, deu uma entrevista ao jornal The Guardian, acompanhada por Ahmad e Hassan, os irmãos mais novos de Osama Bin Laden.

A mulher de 89, em declarações à publicação britânica, disse que o filho “era um bom rapaz” e que “as pessoas na universidade mudaram-no”.

Recorde-se que, o ex-líder da Al-Qaeda estudou economia na Universidade de Jeda. “Ele [Osama] foi um bom rapaz até conhecer algumas pessoas que lhe fizeram uma lavagem ao cérebro no início dos seus 20 anos. Podemos chamar-lhe um culto. Eles tinham dinheiro para a sua causa. Eu sempre lhe disse para ficar longe deles, mas ele nunca me iria admitir o que estava a fazer, porque me amava muito”, contou a mãe.

Na década de 80, Bin Laden foi ao Afeganistão para combater a invasão dos soviéticos e foi exatamente nessa altura que a família deixou de estabelecer contacto com o próprio. Em 1999, a família visitou o ex-líder da Al-Qaeda, e afirmou que “era um lugar perto do aeroporto que eles capturaram aos russos”.

Depois da entrevista, os irmãos revelaram que Ghanem não aceita que o filho seja culpado de tantas mortes. “Passaram 17 anos [desde o 11 de Setembro] e ela continua em negação em relação ao Osama. Ela ama-o tanto e recusa culpá-lo. Ao invés disso, ela culpa os que estavam à sua volta. Ela só conhece o lado do bom rapaz, o que lado que todos vimos. Ela nunca conheceu o lado jihadista”, referiram os irmãos ao Guardian.

Ainda assim, Hassan sublinhou que o irmão velho foi das pessoas que mais o ensinou, mas garantiu que não se consegue sentir orgulhoso de nada. “Ele ensinou-me muito. Mas não acho que consiga estar muito orgulhoso dele enquanto homem”.