Gasolina aumenta e gasóleo diminui já na próxima segunda-feira

Na próxima segunda-feira, a gasolina vai ficar mais cara e o gasóleo mais barato, com a subida de um cêntimo e descida de meio cêntimo, respetivamente. Assim, o preço da gasolina sofrerá um aumento pela segunda semana consecutiva. Relativamente ao gasóleo, este regista uma descida mínima, depois do aumento que sofreu no dia 30 de julho.

De acordo com fonte ao Eco, um litro de gasolina vai passar a custar cerca de 1,595 euros. O preço do gasóleo rondará, por litro, os 1,353 euros.