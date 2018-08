Tunísia. Detidos dois homens que planeavam ataque terrorista na Alemanha

De acordo com o jornal Le Figaro e a AFP, as autoridades da Tunísia detiveram dois homens que, alegadamente, estariam a preparar um ataque biológico na Alemanha.

A identidade dos suspeitos não foi revelada, mas ambos estariam em contacto com Seif Allah H - um tunisiano que se encontra sob custódia das autoridades alemãs depois de ter tentado realizar um ataque biológico no país, com recurso a ricina (uma proteína presente nas sementes da mamona e que é considerada uma das mais potentes toxinas de origem vegetal) e bombas caseiras.

"Os dois homens tinham relação com um tunisino residente na Alemanha, autor de um atentado falhado", avançou a porta-voz do Ministério do Interior da Tunísia, Sofiéne Zaag.