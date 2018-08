Mais de 400 bombeiros e 8 meios aéreos estão a combater incêndio em Monchique

Mais de 400 homens estão esta sexta-feira a combater um incêndio em Monchique, distrito de Faro.

De acordo com a Proteção Civil, o alerta foi dado as 13h32 e, além dos 436 bombeiros, no terreno estão ainda 134 viaturas e 8 meios aéreos.

As chamadas estão a consumir uma zona de mato mais precisamente na localidade de Perna da Negra.

Ao que tudo indica, o combate às chamas está dificultado devido ao vento forte que se faz sentir no local, mas também à dificuldade dos acessos.

De acordo com o jornal Expresso, várias aldeias dispersas na serra de Mochique já estão a preparar-se para ser evacuadas.

À Agência Lusa, fonte da Proteção Civil afirmou que os habitantes do sítio das Taipas já foram retirados da aldeia, local a sul de onde deflagrou o fogo.