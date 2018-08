Ibrahimovic. "Eles disseram-me que tinha acabado. Eu disse que não"

Foi em 2017 que o futebolista Zlatan Ibrahimovic se lesionou no joelho ficando por isso vários meses afastado dos relvados. Contudo, apesar de muitos acharem mesmo que seria o fim da carreira do sueco, este voltou às competições no final do ano.

Na quinta-feira Ibrahimovic decidiu recordar a lesão e partilhou nas redes sociais uma fotografia do joelho.

"Eles disseram-me que tinha acabado. Eu disse que NÃO", pode ler-se na publicação no Twitter oficial do futebolista.

Zlatan Ibrahimovic lesionou-se durante a Liga Europa, numa partida do Manchester United frente ao Anderlecht.

Atualmente o jogador alinha pelo LA Galaxy.