Três irmãs esfaquearam o pai até à morte

Foram detidas, pela polícia russa, três jovens acusadas de esfaquear o pai até à morte com mais de 40 facadas.

De acordo com uma notícia avançada pela BBC, esta quinta-feira, as irmãs, com idades compreendidas entre os 17 e os 19 anos, confessaram o crime, alegando que o pai as havia maltratado durante vários anos. Além das ameaças constantes, as jovens afirmam ainda que o homem, de 57 anos, recorreu a armas e relatam vários momentos de violência.

O corpo foi encontrado no passado dia 27 de julho.

Segundo a BBC, as autoridades admitem que a irmã mais nova, de 17 anos, terá esfaqueado o pai 35 vezes, sendo que, posteriormente, as outras duas terão batido com um martelo no pai e utilizado gás pimentar para o atingir.

Segundo a advogada da rapariga mais nova, não há indícios de que as jovens tenham sido violadas.