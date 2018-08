Para além do incêndio que lavra em Monchique, também um incêndio em Mirandela, no distrito de Bragança, está ativo com bastante intensidade.

De acordo com a Proteção Civil, no local estão mais de 118 operacionais, 40 veículos e 4 meios aéreos.

O alerta foi dado pelas 13h51 e o incêndio está a lavrar numa zona de mato.