Recurso a fundo de 8 milhões pode levar a greve do sindicato na CGD

Em causa está a denúncia do Acordo de Empresa

Esta sexta-feira, face à denúncia do Acordo de Empresa (AE), o Sindicato nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB) anunciou a possibilidade de uma paralisação na Caixa Geral de Depósitos (CGD), com recurso ao fundo de greve de 8 milhões de euros, de forma a que os trabalhadores não percam dinheiro dos seus salários.

De acordo com a Agência Lusa, o Sindicato dos Trabalhadores das Empresas do Grupo Caixa Geral de Depósitos (STEC) garante que a denúncia do AE "constitui uma verdadeira declaração de guerra aos trabalhadores e ao STEC”.

Segundo o presidente do SNQTB, Paulo Gonçalves Marcos, esta "é a primeira vez que o fundo de greve atinge uma quantia tão significativa e que permite assegurar vários dias de greve sem perda de retribuição", disse à Lusa.

"Todas as opções estão em aberto, devemos partir para um período negocial, mas perante esta a posição unilateral [da administração da Caixa] não hesitaremos em utilizar este instrumento", afirmou ainda o presidente do sindicato.

"No momento em que a Caixa anuncia 194 milhões de euros de lucros no primeiro semestre, 'premeia' os trabalhadores com esta proposta de AE", afirma o Sindicato.