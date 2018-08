63% dos alunos do 9.º ano chumbaram na 2.ª fase da prova final de Matemática

O Ministério da Educação (ME) revelou esta sexta-feira que 41% dos alunos de 9º ano que fizeram prova final de português na 2ºfase não conseguiu aprovação, tal como 63% dos alunos na prova de matemática.

"A 2.ª fase das provas finais de ciclo do 9.º ano de escolaridade destinou-se aos alunos que se encontravam em situação de não aprovação no ciclo. Assim, os alunos que tiveram acesso à 2.ª fase das provas finais são, naturalmente, os alunos que demonstraram maiores dificuldades ao longo do ano letivo, sendo as médias das classificações das provas finais de Português (91) e de Matemática (92) mais baixas, relativamente aos resultados da 1.ª fase", lê-se num comunicado, a que a Agência Lusa teve acesso.

Segundo a Lusa, a média da prova de Matemática, na 2.ª fase, foi negativa, correspondente a uma nota de 21%. A taxa de reprovação foi de 63%.

Em 2017, a nota média registada era de 24%.

No que diz respeito a Português, a média da prova foi positiva – 51%. Em 2017, a nota média foi de 47%.