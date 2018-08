Oficial. Arturo Vidal no FC Barcelona

O FC Barcelona oficializou esta sexta-feira a contratação de Arturo Vidal para as próximas três temporadas, até 2021.

O clube catalão fez o anúncio através das redes sociais.

O Bayern de Munique vai receber 18 milhões de euros pela venda do jogador ao FC Barcelona, mais 3 milhões de euros em variáveis.

Vidal vai receber cerca de 9 milhões de euros por temporada.

O FC Barcelona disse que em breve deverá anunciar a data de apresentação do jogador.

❗[BREAKING NEWS] Agreement with Bayern Munich for the transfer of @kingarturo23 https://t.co/znSDr6c0VM