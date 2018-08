Robles ao SOL: 'Não informei o Bloco da intenção de vender o prédio'

O vereador cessante do Bloco de Esquerda na Câmara de Lisboa, Ricardo Robles, confirmou ao SOL que não avisou o partido da intenção de colocar o prédio em Alfama à venda em 2017. «Não informei», respondeu por e-mail o ex-autarca que renunciou ao cargo na passada segunda-feira, três dias depois de se saber da intenção de venda do imóvel, avaliado em 5,7 milhões de euros.

Ricardo Robles é coproprietário de um prédio em Alfama, comprado em leilão à Segurança Social em 2014. O prédio foi reabilitado depois de uma notificação da Câmara de Lisboa e acabou por integrar a lista de anúncios de uma imobiliária de luxo com a referência «short rental». Tratava-se de uma publicidade para investidores também interessados no alojamento local. O problema é que o autarca sempre se bateu contra a especulação imobiliária e o risco de gentrificação. Terá informado a direção do BE de que possuía o imóvel, conforme avançou a revista Sábado, mas não explicou que tencionava vendê-lo, mesmo que fosse a pedido da irmã, Lígia Robles.

