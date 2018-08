Detido português que se fez passar por uma das vítimas do incêndio na Torre Grenfell

Um português de 33 anos, residente no Reino Unido, foi detido pelas autoridades britânicas por ser suspeito de fraude.

De acordo com a BBC, António Gouveia, fez-se passar por uma das vítimas do incêndio, em junho de 2017, na Torre Grenfell e recebeu mais de 59 mil euros destinados a ajudar as vítimas da tragédia.

O dinheiro foi dividido entre hotéis, comida e outras ajudas monetárias. Segundo a BBC o homem passou mesmo 289 dias num hotel, entre junho do ano passado e abril.

Depois do juiz recusar o pagamento da fiança, o homem foi detido e saberá a sua sentença no dia 31 de agosto.

Este é um dos 11 detidos por se aproveitarem da verba de 6 milhões de euros que Theresa May disponibilizou para as vítimas da tragédia na Torre Grenfeel.

72 pessoas morreram neste incêndio.