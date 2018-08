Lisandro López pode estar de saída do Benfica. Salvio já se despediu

Recorde-se que Lisandro López está há várias semanas apontado como o novo reforço do Génova, apesar de ainda não ter sido oficializado o negócio.

A despedida de Lisandro López , que na segunda metade da última época esteve emprestado pelo Benfica, ao Inter de mIlão, parece estar perto de ser anunciada. Apesar de ainda não ser oficial a saída do central argentino, Salvio já se despediu.

"Ter como um irmão os amigos. Ter como amigo os irmãos. Este grupo vai sentir a tua falta, mas tal como com Jiménez a distância não vai significar nada para este grupo. Rapidamente vamos voltar a encontrar-nos", escreveu o jogador do Benfica, na sua página oficial no Instagram.

