Praia do Cabo do Mundo interdita a banhos

A praia do concelho de Matosinhos está interdita a banhos até segunda-feira

A praia do Cabo do Mundo, no concelho de Matosinhos, que tem atribuída bandeira azul, vai estar interdita a banhos até à próxima segunda-feira.

Segundo o Correio da Manhã, uma fonte da Câmara de Matosinhos terá revelado que o incidente ocorreu depois de um camião estar a recolher lamas na Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), na passada sexta-feira. Após a recolha, o camião terá deixado derramar parte da carga na estrada. Apesar de a via ter sido lavada, as lamas acabaram por chegar à praia através das condutas de águas pluviais.

Assim, a Agência Portuguesa do Ambiente recomendou que a praia ficasse interdita a banhos.