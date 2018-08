NATO instala base áerea na Albânia

O primeiro-ministro albanês, Edi Rama, anunciou hoje que a primeira base da NATO nos Balcãs Ocidentais será na Albânia.

"A NATO, em colaboração com o governo albanês, investirá mais de 50 milhões de euros apenas na primeira fase do projeto para modernizar a base aérea de Kucova. O projeto iniciar-se-á este ano e servirá para operações aéreas da NATO. Também servirá de base nacional para as Forças Aéreas da Albânia", disse o primeiro-ministro.

Para Rama, a nova base da NATO no país é um "investimento estratégico" que permitirá às forças armadas albanesas ter "novos padrões" e equipamentos no seu território. Além disso, defende o líder do executivo, a base irá fortalecer a zona da base de Kucova em termos económicos e sociais, criando novos postos de trabalho.

Nos dias que correm, a base de Kucova não é mais que um museu onde os MIG da União Soviética e da China, outrora os orgulhos das respetivas forças aéreas, podem ser vistos e apreciados. A base, em tempos a maior base área do país, foi encerrada em 2006 e transformada em museu.