Escorrimento de lamas de ETAR fecha praia em Matosinhos

Já não se vê a bandeira azul na Praia do Cabo do Mundo, em Matosinhos, mas a vermelha. E as autoridades desaconselharam os banhos na praia até segunda-feira. Um escorrimento de "lamas" da ETAR, em Leça de Palmeira, foi detetado.

"Um escorrimento de uma ribeira, que alegadamente é proveniente de uma ETAR em Leçade Palmeira, começou na sexta-feira (dia 3 de agosto) na Praia Cabo do Mundo", disse o comandante da Zona Marítima do Norte, Rodrigues de Campos, à agência Lusa. "A Agência Portuguesa do Ambiente está a desaconselhar os banhos nesta praia", acrescentou, referindo ainda que os banhos podem "colocar em causa a saúde pública".

Entretanto, os serviços da Câmara de Matosinhos estão a avançar com os necessários procedimentos para limpar a praia. Espera-se que os trabalhos estejam finalizados esta segunda-feira.